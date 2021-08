Afghanistan: Veronesi in concerto per vittime di Kabul

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Tre concerti per le vittime di Kabul: li terrà domani a Milano il maestro Alberto Veronesi, che si esibirà prima di fronte al Teatro Ringhiera, dove è annunciata la presenza del sindaco Beppe Sala, poi al mercato di via Osoppo e infine in Piazza Greco, insieme a un'orchestra d'archi e alcuni studenti di canto, in un programma che comprende l'Adagio di Barber e arie e duetti da Mozart e Puccini.

"Il doppio tradimento dell'Occidente verso l'Afghanistan, dapprima con un accordo con i Talebani da parte di Trump, un accordo che tradiva le donne e i democratici afgani, e poi con il tradimento stesso dell'accordo, tradito dai Talebani che promettevano pace e schermo al terrorismo jihadista.

L'Occidente, con questo doppio tradimento, - dice il candidato alle prossime comunali con la lista dei Riformisti - dà la misura delle politiche internazionali delle destre e delle conseguenze nefaste dei sovranismi. L'Europa i batta per la cancellazione dell'accordo di Doha e si rimandi l'evacuazione dell'Occidente dall'Afghanistan." (ANSA).