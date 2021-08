Afghanistan: portano famiglie in Italia, ce l'abbiamo fatta

(ANSA) - CREMONA, 27 AGO - Dopo due settimane bloccati a Kabul, prima nascosti in un villaggio e poi in aeroporto, Loqman Niazai e Ramazan Ahmadzai, con le loro famiglie, sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Roma. I due afghani sono partiti da Cremona, dove vivono da anni, per riportare in Italia moglie e figli proprio al principio dell'avanzata talebana e da quella intrappolati nel paese d'origine.

Alla fine sono riusciti a salire su un volo per il Qatar, per arrivare a Roma: "Ce l'abbiamo fatta, ora, possiamo continuare a sperare nel futuro", le prime dichiarazioni dei due trentenni.

