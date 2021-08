12enne ripescato in torrente, ricoverato in prognosi riservata

(ANSA) - SONDRIO, 27 AGO - E' stato trovato e portato a riva il ragazzino di 12 anni - e non di 8 come invece indicato in un primo momento da Areu - che nel pomeriggio si era tuffato in un torrente che divide i paesi di Andalo e Delebio, in Bassa Valtellina, scomparendo.

È stato tratto in salvo da un altro bagnante e, dopo la rianimazione sul posto da parte del personale sanitario, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso con un elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La prognosi è, al momento, riservata. (ANSA).