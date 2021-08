Milano, Sala: 'Sì a 3 confronti'. Bernardo propone periferie

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - "Credo che fare tre confronti" tra candidati sindaci "sia corretto un po' perché ognuno di noi sta facendo la sua campagna e un po' perché in un mese il tempo non c'è e si rischierebbe anche un po' di dire le stesse cose". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando di un eventuale confronto con gli altri candidati alle elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre.

"Io ribadisco la disponibilità a tre confronti. Non voglio essere io, anzi proprio preferirei che lo facessero gli sfidanti a definire dove, non voglio spingere per una sede piuttosto che un'altra - ha concluso - la decidano loro, sarebbe utile se i portavoce dei candidati si parlassero tra di loro per definire quando e dove sarà". "Il primo dibattito facciamolo nelle periferie in mezzo ai cittadini", ha replicato il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. "Se il sindaco uscente non conosce la strada lo accompagno io in Vespa. Anzi, se vuole mi dica già dove passare a prenderlo", ha concluso (ANSA).