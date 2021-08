Borsa: Europa in rosso, future Usa incerti e Pil migliorato

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Proseguono la seduta in rosso le principali Borse europee, mentre sono incerti i future Usa, quello sul Dow Jones piatto e negativi quelli su S&P e Nasdaq.

Dagli Usa intanto i dati sul Pil del secondo trimestre sono stati rivisti al rialzo, anche se sotto le attese degli analisti e risultano aumentate la scorsa settimana le richieste di disoccupazione. Atteso per il giorno successivo il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole, dopo un intervento di saluto già in giornata. Sullo sfondo l'attenzione per l'andamento della pandemia da Covid 19 e le tensioni per la situazione in Afghanistan.

In calo l'oro (-0,3%) a 1.783 dollari l'oncia, in rialzo tra le materie prime il minerale di ferro (+2,3%) a 828 dollari la tonnellata. In Europa la Piazza peggiore è Francoforte (-0,5%), con la fiducia dei consumatori a settembre prevista in discesa oltre le attese, seguita da Madrid (-0,4%), Londra (-0,3%) e Parigi (-0,2%), con la fiducia delle imprese in calo ad agosto più del previsto. In linea Milano (-0,4%), con lo spread a 109 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,68 per cento.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede quasi lo 0,3%, sotto il peso soprattutto di utility, come Endesa (-1,7%), Acciona (-1,7%) e Terna (-1,4%), e beni voluttuari, con prese di profitto su hotel e casinò. Giù il lusso e la moda, iniziando da Puma (-2,6%), Christian Dior (-1,9%) e Hermes (-1,5%). Tra le auto il titolo peggiore è Renault (-1%). In ordine sparso le banche, con guadagni per alcune, come Natwest (+1,6%) e perdite per altre, come Erste Group (-0,8%). Lo stesso i petroliferi, con rialzi ad esempio per Neste (+0,7%) e ribassi per altri come Polski Koncern (-1,4%), col greggio in deciso calo (wti-1,2%) a 67,5 dollari al barile. (ANSA).