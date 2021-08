Un piano sul lago di Como per il 'floating moving concert'

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Un concerto al pianoforte su una piattaforma galleggiante trainata da un motoscafo elettrico, per portare la musica sullo specchio d'acqua del lago di Como, creando una passeggiata musicale godibile dalle sponde, dove saranno posizionate delle casse: è il 'Floating moving concert' che si svolgerà il 31 agosto dalle 18 a Cernobbio e vedrà protagonista il pianista e compositore comasco Alessandro Martire.

Martire, insieme ad altri, è anche l'ideatore del 'LEJ Festival - Floating Moving Con-cert 2021", che dal 27 agosto al 5 settembre porterà giovani artisti e compositori da tutto il mondo ad esibirsi nel territorio comasco, dalla Valle Intelvi a San Fermo della Battaglia e Argegno.

Cuore della manifestazione il concerto sul lago, che lo scorso anno è stato proposto in streaming e torna in presenza con obbligo di prenotazione gratuita tramite Eventbrite.

Alessandro Martire eseguirà brani tratti dal suo ultimo album "Share the world" (Carosello Records), dove composizioni oniriche raccontano della voglia di tornare a viaggiare. Per l'evento, realizzato in collaborazione con Apple Music, Alessandro suonerà su un particolare pianoforte da lui ideato, "Waves", che è un esemplare unico. Il live verrà poi trasmesso in esclusiva su TikTok LIVE a settembre. (ANSA).