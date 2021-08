Ippica: a Milano tornano le aste di puledri trottatori

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - L'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore (Anact), ente riconosciuto dal Ministero per le Politiche Agricole Forestali, presenta le aste dei propri migliori puledri trottatori di 18 mesi che si terranno a Milano all'ippodromo La Maura il prossimo 27 settembre.

"Dopo ben otto anni di assenza - spiegano gli organizzatori - tornano finalmente le aste Anact, organizzate come da Statuto dell'Associazione grazie alla volontà degli Allevatori italiani ed alla forza della nuova gestione dell'Associazione e del suo Consiglio Direttivo".

Il catalogo delle Aste 2021 presenta 141 puledri "con genealogie e morfologie di assoluto livello, comprende veri e propri gioielli che sicuramente attireranno i compratori più esperti non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Tra i tanti puledri come non segnalare la presenza di figli dei più importanti cavali da corsa del panorama mondiale ed anche i figli degli stalloni italiani più rappresentativi a cominciare da Varenne?", sottolineano i promotori.

"Le aste rappresentano la tappa fondamentale per rilanciare con i fatti e con tutto il potenziale per il futuro i risultati ottenuti dall'allevamento italiano attraverso quei cavalli che vincono ormai su tutte le piste d'Europa", spiega l'Associazione. Non sarà applicata alcuna commissione sulle vendite dei puledri alle prossime aste di Milano e agli allevatori sarà chiesto solo un contributo spese ridotto al massimo per presentare i propri prodotti. L'appuntamento è quindi a Milano il giorno 27 settembre nel nuovo ippodromo del trotto La Maura di Via Lampugnano E' necessario per partecipare alle aste il green pass covid-19 (in formato cartaceo e/o digitale oppure il test antigenico rapido - oppure il test molecolare con esito negativo, con documento di identità in corso di validità).

