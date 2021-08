Inter, Dzeko: 'Un grazie a Lukaku ma guardiamo avanti'

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "Lukaku ha fatto grandi cose, bisogna dirgli grazie perché ha fatto veramente bene. Però, non mi piace guardare indietro, io guardo avanti. Per me conta solo fare bene qui. So cosa posso dare e sono sicuro di poter dare tanto". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter, Edin Dzeko, intervistato da Dazn.

"L'esordio a San Siro? Ero nervoso, anche se non è da me. Cercavo il primo gol, anche perché quando fai subito gol fa un effetto ancora maggiore. Alla fine ho segnato e mi sono rilassato - ha proseguiuto l'attaccante bosniaco -. Lautaro? È un grande giocatore, sono contento sia rimasto anche sapendo che ha avuto offerte importanti. Significa molto per questo club che i giocatori vogliono rimanere".

Testa poi alla partita di venerdì contro l'Hellas Verona.

"Venerdì vogliamo fare bene e continuare il percorso iniziato con la vittoria con il Genoa", le sue parole. "Ogni partita e ogni punto sono importanti, l'Inter è Campione d'Italia e la prossima partita contro l'Hellas Verona non sarà facile. Noi siamo l'Inter, siamo pronti e vogliamo fare bene prima della sosta per le nazionali", ha aggiunto Dzeko a Inter Tv. (ANSA).