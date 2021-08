Giorgio Armani guarda a Oriente, campagna con team asiatico

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Guarda a Est la nuova campagna pubblicitaria di Giorgio Armani, che ha deciso di coinvolgere nella realizzazione degli scatti un team interamente asiatico. I modelli Liu Wen e Zhao Lei sono ritratti dal fotografo Leslie Zhang in una serie di immagini sospese ed evocative, dalla natura ieratica e teatrale. Ai due modelli si aggiunge l'attore Hu Ge, che sarà global ambassador anche per la stagione autunno/inverno.

Armani, official outfitter della squadra Paralimpica Italiana, ha anche vestito gli atleti per la cerimonia di apertura ufficiale dei Giochi della XVI Paralimpiade, presso lo Stadio Nazionale di Tokyo. "Dopo le grandi soddisfazioni che i nostri atleti ci hanno recentemente regalato, seguirò le Paralimpiadi con grande interesse e orgoglio. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione che conferma il mio forte legame con lo sport", ha dichiarato Armani, che aveva già vestito gli atleti alle Paralimpiadi estive di Londra 2012 e Rio 2016 e quelle invernali di Sochi 2014 e Pyeongchang 2018. Tra gli atleti italiani, alle Paralimpiadi anche il campione di nuoto e volto di EA7, Simone Barlaam. (ANSA).