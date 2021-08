Gino Strada, Emergency: 'Affetto ci ha fatto sentire meno soli'

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "In questi giorni così dolorosi, il vostro affetto per Gino ci ha fatto sentire meno soli": così lo staff di Emergency ringrazia via social le oltre 11mila persone che sono passate per un ultimo saluto al chirurgo nella sede di via santa Croce, dove era stata allestita la camera ardente.

"Ora spetta a noi - si legge su twitter - rimboccarci le maniche, portare avanti sua eredità, imparare a guardare lontano come faceva lui. Ce la metteremo tutta. Te lo promettiamo, Gino". (ANSA).