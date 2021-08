Calcio: Correa all'Inter e Pellegri al Milan

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - E' fatta per Joaquin Correa all'Inter. L'accordo con la Lazio è stato trovato e il giocatore - a meno di colpi di scena - sta per raggiungere Milano. E' lui il rinforzo che chiedeva Simone Inzaghi dopo l'addio di Lukaku e l'arrivo di Dzeko. L'acquisizione di Pietro Pellegri è stata invece annunciata ufficialmente dal Milan. Arriva dal Monaco "a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni".

