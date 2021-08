Al via progetto Genesi, arte per i diritti umani

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Una mostra itinerante di arte contemporanea, in collaborazione con il FAI, un programma di attività educative e un ciclo di dodici conversazioni online in collaborazione con l'Università Cattolica: è "Progetto Genesi.

Arte e Diritti Umani", voluto dall'Associazione Genesi, fondata da Letizia Moratti nel 2020. L'iniziativa è dedicata al tema dei diritti umani, curata da Ilaria Bernardi, e si svilupperà per un intero anno, dal 21 settembre 2021 al 21 settembre 2022.

Con il patrocinio del MiC - Ministero della Cultura, della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, di Rai Per il Sociale, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del Fai, il progetto nasce dalla convinzione che l'arte contemporanea possa assumere il ruolo di ambasciatrice dei diritti umani attraverso la valorizzazione delle differenti culture e dell'ambiente. Per questo l'Associazione ha creato la Collezione Genesi, affidandone la curatela a Clarice Pecori Giraldi: una raccolta di opere di artisti di tutto il mondo che affrontano le più drammatiche questioni del nostro tempo e che saranno esposte a Varese, Assisi, Matera e Agrigento. La prima tappa della mostra avrà luogo a Villa Panza, a Varese, dal 21 settembre all'8 dicembre 2021. In ogni città la mostra aprirà in occasione di una importante Giornata Internazionale o Mondiale indetta dall'ONU per promuovere tematiche legate ai diritti umani, a partire dalla Giornata Internazionale della Pace.

Ad accompagnare la mostra, un ciclo di appuntamenti, a cadenza mensile, in collaborazione con l'Università Cattolica, intitolato 'Sfide per il futuro' e costituito da dodici conversazioni online, anticipato da un intervento sui diritti umani, affidato a Marcello Flores, che si terrà a Milano presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore il 21 settembre, all'interno di una giornata di presentazione di Progetto Genesi che includerà anche la proiezione del cortometraggio Omelia Contadina (2020) della regista Alice Rohrwacher e dell'artista JR. (ANSA).