A settembre 'Blu celeste', album esordio Blanco

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Si è fatto conoscere cantando nelle hit 'La canzone nostra' di Mace con Salmo e 'Mi fai impazzire' con Sfera Ebbasta, e ora il 18enne e talentuoso Blanco è pronto per il suo primo album, 'Blu celeste', in uscita il 10 settembre su Island Records.

Uno stile, quello del cantante bresciano, difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti sono cantate con l'aggressività e l'emotività dell'adolescenza, in un immaginario sguaiato e disordinato fatto di contrasti.

L'esordio, nel giugno 2020, con il singolo Belladonna (adieu), a cui segue Notti in Bianco, con oltre 47 milioni di stream. A febbraio 2021 esce Paraocchi, poi la collaborazione con Madame nel brano 'Tutti muoiono'. A maggio è il primo artista italiano selezionato per far parte delle unplugged session Amazon Music Breakthrough, a giugno firma con Sfera Ebbasta uno dei successi dell'estate. (ANSA).