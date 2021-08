Record domande di iscrizione ai Collegi di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 24 AGO - L'Università di Pavia registra un vero e proprio record di richieste di iscrizioni ai propri Collegi per l'anno accademico 2021-2022. Si sono chiuse infatti alla mezzanotte di domenica 22 agosto le domande di ammissione agli undici Collegi EDiSU (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) : sono in totale 1.323, con un incremento del 30% rispetto all'anno passato (che già aveva segnato una cifra record).

Grande successo anche per i 90 posti che EDiSU riserva da quest'anno nei Collegi alle studentesse che si iscrivono ai corsi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics): le domande presentate sono 207, contro le 140 dello scorso anno. In crescita, in generale, la presenza femminile: 733 le domande da parte di studentesse (il 56%) e 590 quelle degli studenti.

Numerosi anche gli studenti stranieri provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Europea; ben 530, con un numero rilevante di iraniani (155 domande presentate, 84 donne e 71 uomini, con un incremento del 100% rispetto all'anno passato). (ANSA).