Netrebko,'Amata dalle tenebre' registrato alla Scala

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - L'ottimismo mal riposto di "Un bel dì vedremo" di Puccini, da Madama Butterfly; la disperazione di "Sola, perduta, abbandonata!" dalla Manon Lescaut di Puccini, la rassegnazione e l'anelito al centro di "Tu che le vanità" dal Don Carlo di Verdi: non si chiama a caso 'Amata dalle tenebre' il ritorno discografico da solista della star delle soprano Anna Netrebko, registrato con l'Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Riccardo Chailly.

L'album, che uscirà il 5 novembre per Deutsche Grammophon, include le registrazioni di debutto della star russa nella Morte di Isotta di Wagner, in "Ritorna vincitor!" di Verdi, "Es gibt ein Reich" di Strauss, nell'aria di Lisa dalla Dama di Picche di Tchaikovsky e nel Lamento di Didone da Didone e Enea di Purcell.

Il lavoro - il primo dopo 5 anni - è accompagnato da un film musicale realizzato dalla regista Elena Petitti di Roreto: 'Anna - Stage of Emotions', girato durante le sessioni di Anna Netrebko sarà tra i protagonisti del Macbeth, opera inaugurale della prossima stagione del Teatro alla Scala il 7 dicembre 2021 insieme a Luca Salsi, Francesco Meli, Ildar Abdrazakov, per la regia di Davide Livermore e la direzione di Riccardo Chailly, che completa così il percorso interpretativo dedicato alla "trilogia giovanile" di Giuseppe Verdi dopo Giovanna d'Arco e Attila. (ANSA).