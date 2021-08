Milano: da 1 settembre al via ztl serale via Ascanio Sforza

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Dal primo settembre scatterà a Milano la zona a traffico limitato serale permanente in via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio pavese, una delle zone della movida cittadina.

Sono iniziate questa mattina infatti le operazioni propedeutiche al tracciamento della segnaletica e l'intervento, come spiega il Comune in una nota, dovrebbe concludersi entro lunedì 30 agosto, ma i cartelli prescrittivi rimarranno coperti fino all'entrata in vigore della ztl, mercoledì 1° settembre.

La nuova zona a traffico limitato sarà attiva dalle 19 alle 6 del giorno successivo, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; dalle 19 del venerdì alle 6 del lunedì. La posa e l'accensione delle due telecamere - una in via Scoglio di Quarto, all'incrocio con Corso Manusardi, l'altra in via Pavia, all'altezza dell'ultimo torna indietro prima dell'incrocio con via Ascanio Sforza - avverranno entro la fine dell'anno, al termine dei necessari adempimenti tecnici. (ANSA).