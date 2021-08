Calcio: visite mediche per Pellegri al Milan

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Visite mediche per Pietro Pellegri.

Il giovane attaccante in arrivo dal Monaco in mattinata ha raggiunto la clinica La Madonnina per i controlli fisici prima di firmare il contratto con il club rossonero. Pellegri è la terza punta del Milan, giovane, classe 2001, in arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. (ANSA).