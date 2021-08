Incidenti stradali: scontro mezzo pesante-auto, un morto

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Un ventunenne ha perso la vita stamani a Mantova, lungo la Statale 482, nello scontro tra la sua auto e un mezzo pesante. La tragedia è accaduta alle 3 e 40. Sono intervenuti i soccorritori del 118 che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al giovane.

Non ha avuto gravi conseguenze, invece, il conducente del mezzo pesante, un uomo di 64 anni.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto anche un elisoccorso, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. (ANSA).