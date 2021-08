A Milano 18enne in bici travolto da un taxi, è in coma

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Un ragazzo di 18 anni, italiano, è in coma dopo essere stato travolto oggi da un taxi mentre era in sella alla sua bici. E' accaduto a Milano, in largo Paolo d'Ancona, poco prima delle 16. Il tassista si è fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato al Policlinico di Milano. Grave il trauma cranico riscontrato, il 18enne è in pericolo di vita.

(ANSA).