Sala, difficile vincere al primo turno

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Vincere le elezioni comunali al primo turno "a Milano è sempre difficile, è successo molto raramente e quindi non faccio neanche proclami e non dico dobbiamo provarci. E' importante in questo momento andare avanti per conquistare la fiducia dell'elettorato milanese". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della sua visita alla camera ardente di Gino Strada a Casa Emergency.

"Meglio non fare alcun tipo di previsione - ha aggiunto -, semmai per prudenza uno si deve mettere nell'ottica che saranno otto settimane, sei del primo turno e due del potenziale ballottaggio, che saranno impegnative e dure psicologicamente e fisicamente". (ANSA).