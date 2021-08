Pugilato: torna Scardina, sul ring 1 ottobre a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Torna sul ring Daniele Scardina, che continuerà il percorso verso il titolo mondiale affrontando il tedesco Jurgen Doberstein l'1 ottobre sul ring dell'Allianz Cloud di Milano. Il match sarà valido per il titolo Intercontinentale Wbo dei pesi supermedi e Dazn lo trasmetterà in diretta e poi anche 'on demnd'. Per l'occasione l'Allianz Cloud aprirà ad un numero limitato di tifosi in linea con le normative anti Covid attualmente in vigore, e i biglietti saranno disponibili a breve.

'King Toretto' Scardina, che da professionista è imbattuto (19 vittorie, di cui 15 prima del limite) lo scorso febbraio ha dato vita a un'esibizione molto convincente dominando lo spagnolo Cesar Nunez e mettendolo knock out in otto riprese. Con quella vittoria, Scardina ha conquistato il vacante titolo dell'Unione Europea dei pesi supermedi. Il 29enne boxeur che si allena alla Fifth Street Gym di Miami Beach ora è numero 11 al mondo per l'Ibf e numero 15 per la Wba. Una vittoria su Doberstein lo porterà quindi più vicino alla realizzazione del suo sogno di combattere per il titolo mondiale.

Nel sottoclou della riunione di Milano, l'ex campione d'Europa dei pesi leggeri Francesco Patera, che è reduce da sei vittorie consecutive, sfiderà il veterano ed ex campione d'Europa dei pesi superpiuma Devis 'Boom boom' Boschiero per il tito, attualmente vacante, dei pesi leggeri Wbo.

"The Good boy" Nicholas Esposito difenderà invece per la prima volta il titolo italiano dei pesi welter contro Emanuele Cavallucci. (ANSA).