Oltre 50mila firme per dedicargli una piazza a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Nel giorno in cui si apre la camera ardente di Gino Strada a Casa Emergency che per tre giorni accoglierà chi vuole di dare l'ultimo saluto al medico fondatore dell'associazione, è arrivata a 50 mila firme la petizione online per dedicargli piazzale Cadorna a Milano.

Non si tratta dell'unica intitolazione a Strada a cui si sta pensando. Nel Cremonese è partita sui social la proposta di intitolargli l'ospedale Maggiore di Crema che ha già trovato diversi pareri favorevoli, come quello del sindaco della cittadina Stefania Bonaldi.

"Si tratta di una bella proposta - ha detto alla Provincia di Cremona - che riconosce il valore di un grande medico, e al contempo si rivela molto sfidante, soprattutto per l'idea di sanità coltivata, perseguita e praticata da Gino Strada. Vale a dire una sanità pubblica, che garantisca un diritto pieno alla salute per tutti e per tutte".

"Credo che dare il nome di Gino Strada ad un ospedale - ha aggiunto - non possa prescindere dal sostenere questa idea di salute pubblica vista come un diritto". (ANSA).