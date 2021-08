Inter riparte di corsa, serve poker di gol al Genoa

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Non ci sono più Conte, Lukaku e Hakimi, ma l'Inter riparte da dove aveva lasciato: vincendo e convincendo, anche nel nuovo vestito cucito da Simone Inzaghi.

Tutto facile così nella prima a San Siro per Dzeko e compagni, che dominano con un perentorio 4-0 un Genoa arrivato al Meazza pieno di giovani e di difficoltà. Il risultato ma non solo, perché la nuova Inter formato Inzaghi mostra anche un buon calcio, con i nuovi arrivati come l'attaccante bosniaco e Calhanoglu subito protagonisti sul tabellino tanto quanto nel gioco.

I campioni d'Italia in carica fanno subito la voce grossa, ripartendo centrando la 17/a vittoria di fila in campionato a San Siro con la stessa determinazione e ferocia mostrata nell'era Conte, aspettando comunque impegni più complessi.

Un'Inter diversa, ma altrettanto efficace: più gioco e combinazioni palla a terra, meno contropiede e giocate sul centravanti fisico come era Lukaku. Il tutto aspettando il rientro di Lautaro Martinez, squalificato oggi con il Genoa, e soprattutto aspettando novità dal mercato. (ANSA).