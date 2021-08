Green pass e code, San Siro riapre ai tifosi

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Green pass e code: 556 giorni dopo l'ultima partita con spettatori paganti, San Siro riapre ufficialmente ai tifosi per la prima giornata di campionato con la sfida tra l'Inter campione d'Italia in carica e il Genoa, con calcio d'inizio alle 18.30.

Al Meazza sono attesi oltre 20mila spettatori (su una capienza di circa 35mila posti, vista la limitazione al 50% imposta dal Governo), con lunghe code all'ingresso dei tornelli per il controllo del Green pass (necessario per l'ingresso allo stadio), dei documenti d'identità e ovviamente del biglietto. La Questura di Milano aveva invitato i tifosi ad anticipare l'arrivo, con alcuni che hanno iniziato ad entrare anche intorno alle 16: non è bastato per evitare, comunque, le code all'ingresso con l'avvicinarsi del calcio d'inizio. Dentro lo stadio, la Curva Nord ha accolto i giocatori di Simone Inzaghi all'ingresso in campo per il riscaldamento con il coro "i campioni d'Italia siamo noi".

Cori e applausi dagli spalti hanno accolto a San Siro Simone Inzaghi ed Edin Dzeko, le due grandi novità per l'Inter nella stagione 2021/22. Al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento prima della sfida col Genoa, infatti, il tecnico e il centravanti nerazzurri sono stati tra i più applauditi, insieme agli altri nuovi arrivi Calhanoglu, Cordaz e Dumfries.

Per l'esordio in campionato, Inzaghi vista l'assenza di Sanchez e Lautaro Martinez ha confermato il 3-5-1-1 visto nell'ultima amichevole contro la Dinamo Kiev, con Sensi a supporto di Dzeko. In mediana Calhanoglu affianca Barella e Brozovic, mentre sulle fasce agiranno Darmian e Perisic. Nel Genoa, Davide Ballardini ha scelto di affidarsi in attacco alla coppia formata dal classe 2001 Yayah Kallon e dal 38enne grande ex della gara, Goran Pandev, che in nerazzurro ha conquistato il Triplete nel 2009/10. (ANSA).