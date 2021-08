Aperta camera ardente Strada, Sala a Casa Emergency

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Si è aperta da pochi minuti la camera ardente per il fondatore di Emergency Gino Strada, nella sede milanese dell'associazione umanitaria in via Santa Croce.

Tra i primi a rendergli omaggio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che al suo arrivo a 'Casa Emergency' ha spiegato: "Sono qui nella duplice veste di sindaco e di amico. Oggi con me ho tanti ricordi di momenti vissuti assieme".

"Di Gino apprezzavo quello che ha fatto, ma secondo me aveva una caratteristica particolare: conoscendo molta gente importante, che ha fatto cose, che ha avuto vite significative - ha aggiunto il primo cittadino di Milano -, lui non parlava mai al passato, non sentiva mai il bisogno di dire 'ho fatto', 'ho detto', ma guardava sempre avanti, guardava al futuro e in questo era veramente straordinario e unico".

A proposito invece della possibilità che la città di Milano possa dedicare una via o un luogo a Gino Strada, Sala ha risposto: "ho sentito la moglie e la presidente di Emergency in questi giorni, ma abbiamo deciso per ora di pensare solo a questa giornata. Credo che sia importante dedicargli qualcosa che rimanga, ma anche un momento di ricordo, come credo abbia voluto lui. Un momento anche allegro, anche vivo. Però ci penseremo a valle di questa giornata". (ANSA).