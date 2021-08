Ai domiciliari litiga con il padre ed evade, arrestato

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Ha distrutto la casa in cui era ai domiciliari, litigando con il padre ed è stato arrestato dai carabinieri mentre stava rubando a bordo di un'auto.

E' accaduto ieri a Inveruno, nel Milanese. A chiedere l'intervento di una pattuglia è stato un 63enne che lamentava di non riuscire a contenere il figlio che era in preda ad una crisi rabbiosa. Sono arrivati i carabinieri della Centrale operativa di Legnano e della Stazione di Busto Garolfo.

All'arrivo dei militari a casa però, il figlio non era più presente mentre l'abitazione era completamente a soqquadro, con suppellettili rotte ed oggetti in frantumi.

I carabinieri di Busto Garolfo hanno sorpreso nei dintorni un uomo, di circa 30 anni, che aveva sfondato il vetro di una Renault Twingo e stava armeggiando all'interno.

I militari l'hanno bloccato e hanno scoperto che era il figlio che aveva litigato con il padre ed era evaso dai domiciliari L'arresto dell'uomo è già stato convalidato. (ANSA).