Inter: Inzaghi, consapevoli dei problemi del club

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - "Con la società c'è un grandissimo rapporto e un confronto quotidiano. Sappiamo che manca ancora qualcosa ma sono contento di quel che abbiamo fatto in entrata.

Sappiamo tutti che quest'anno il club aveva problemi, ci sono state cessioni dovute come quella di Hakimi. Abbiamo avuto il problema importante di Eriksen e la cessione inattesa di Lukaku": sono le parole dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della partita contro il Genoa .

"Sono arrivati sostituti molto molto forti. Dzeko - spiega - sarebbe stata una mia richiesta al di là dell'evoluzione di Lukaku. Calhanoglu lo conosciamo bene. Dumfries è davvero interessante e avrà bisogno di ambientarsi. Dimarco è tornato dopo due campionati alle spalle in più. Sappiamo che sarà difficile e in tutti gli stadi avremo lo scudetto sul petto, ma faremo del nostro meglio. Sono fiducioso". (ANSA).