Incendia magazzino ex fidanzata, arrestato nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 20 AGO - In preda ad un raptus di gelosia, ha fatto irruzione nel magazzino di materie plastiche della sua ex fidanzata e gli ha dato fuoco, Il fatto è accaduto nella serata di ieri a Cilavegna (Pavia), in Lomellina, nei pressi dell'abitazione della donna. Per spegnere le fiamme sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco.

L'uomo, un 31enne residente a Cilavegna, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di incendio doloso e anche per gli atti persecutori che da tempo metteva in atto contro la donna.

Secondo quanto è emerso dagli accertamenti condotti dai militari, da circa due mesi l'uomo perseguitava la donna con messaggi vocali, minacce e pedinamenti: azioni che si sono intensificate a partire da sabato scorso.

Ieri sera, dopo aver sfondato il portone di ingresso del magazzino, lo ha incendiato provocando la distruzione di tutto il materiale in esso contenuto e l'inagibilità dello stabile.

(ANSA).