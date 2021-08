COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - La Regione Lombardia resta in zona bianca e anche i dati di oggi relativi alla pandemia sono confortanti. Con 34.547 tamponi effettuati, sono 504 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo all'1,4%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-1) mentre aumentano negli altri reparti (+5). I decessi sono 3.

Arriva intanto dalla vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, un nuovo appello alla vaccinazione.

"Assicuro i lombardi - ha scritto Moratti - che abbiamo dosi a sufficienza per tutti e rilancio quindi l'invito a vaccinarsi. È importante che familiari, amici, colleghi riprendano questo tema, caldeggiando i dubbiosi e gli indecisi a compiere un gesto che metterà al sicuro innanzitutto loro stessi, poi i loro cari, quindi tutta la comunità lombarda: nel nostro piccolo possiamo aiutare il Paese a una ripresa più vigorosa e sicura". Sono 651.834 le dosi di vaccini anti-Covid ad oggi giacenti in Lombardia.

"Teniamo alta l'attenzione in questi ultimi dieci giorni di agosto - ha sottolineato la vicepresidente - per ribadire l'importanza di vaccinarsi: per sé, i propri cari, quanti ci vivono vicini e chi frequentiamo nella vita di tutti i giorni.

Gli adolescenti e i giovani hanno recepito con forza il nostro appello, che ripeto per ogni cittadino".

Intanto diventa indispensabile l'utilizzo del Green pass per assistere o partecipare ai più svariati eventi. Ad esempio, sarà necessario esibirlo per accedere alla Festa dell'Unità di Milano che si terrà dal 27 al 29 agosto all'East River Martesana.

Il lasciapassare sarà obbligatorio anche domani per assistere alla partita Inter-Genoa al Meazza, prima giornata di campionato e primo match aperto al pubblico. I tifosi dovranno indossare la mascherina sugli spalti. Per evitare assembramenti, lo stadio sarà aperto alle 15.30, tre ore prima della partita. (ANSA).