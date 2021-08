Sei minorenni travolti da un'auto nel Bresciano, uno gravissimo

(ANSA) - BRESCIA, 19 AGO - Un gruppo di sei giovani su tre motorini è stato travolto da un'auto mentre era a bordo strada.

È accaduto nella notte a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Ad avere la peggio sono stati due minori trasportati in ospedale. Uno è in pericolo di vita.

L'automobilista, che pare non abbia visto il gruppo di motorini, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Ad occuparsi dei rilievi è la polizia stradale di Desenzano. (ANSA).