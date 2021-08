Aizza i cani contro i vigili, arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Ha aizzato i suoi tre cani di grossa taglia contro gli agenti della Polizia locale e per questo un uomo di 38 anni, pluripregiudicato e residente a Milano, è stato arrestato per resistenza e lesioni.

L'episodio è avvenuto ieri al Parco delle Cave dove alcuni cittadini hanno segnalato alla Polizia locale la presenza di cani meticci di grossa taglia, tenuti liberi e senza museruola, che aggredivano persone e altri animali presenti nella grande area verde. Gli agenti hanno individuato il padrone dei cani, il 38enne, e gli hanno intimato di richiamare a sé gli animali e di tenerli al guinzaglio. L'uomo non ha sentito ragioni, prima ha insultato gli agenti e poi gli ha aizzato contro gli animali, minacciando di scagliarglieli addosso mentre li teneva solo per il collare, infine li ha liberati intenzionalmente. I cani a quel punto hanno circondato gli agenti e hanno iniziato a morderli su torace, gambe e braccia. Il 38enne ha poi cercato di allontanarsi ed una volta che è stato bloccato da altri agenti arrivati in aiuto dei colleghi si è fatto scudo di nuovo con gli animali: solo dopo mezz'ora di trattative sono riusciti a convincerlo a consegnare i cani, sottoposti a sequestro, ad una persona di sua fiducia a cui sono stati affidati. I due agenti della Polizia locale arrivati sul posto e aggrediti sono stati dimessi con prognosi di 10 e 15 giorni.

(ANSA).