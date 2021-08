Covid: controlli carabinieri a Milano, sanzioni

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito ieri sera un servizio straordinario anche per il controllo del rispetto delle normative Covid.

I militari della Compagnia Milano Porta Monforte si sono concentrati nei quartieri a sud della città di Corvetto e Calvairate, con il supporto del personale dell'Arma del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Sono state identificate 38 persone e controllati 21 veicoli, tre esercizi commerciali tra i quali una macelleria di via Pomposa, segnalata all'ATS per inadeguatezze strutturali, una pizzeria di via Ravenna, di proprietà di un 32enne marocchino, a carico del quale sono state elevate sanzioni per 5.500 euro, oltre alla sospensione dell'attività per tre giorni, per il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza Covid e per gravi carenze igienico sanitarie. Controllata anche una pizzeria di viale Umbria, di proprietà di un 41enne italiano, a carico del quale sono state elevate sanzioni amministrative per 32.244 euro, per l'impiego di tre lavoratori in nero, di cui due minorenni. Sospesa l'attività.

