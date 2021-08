Calcio: Milan svela terza maglia con logo stilizzato

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Il Milan ha svelato la terza maglia per la stagione 2021/22, firmata Puma: una divisa 'total black' che ha come protagonista lo stemma del club, riposizionato sul retro, sotto al collo, e utilizzato in modo innovativo con una grafica tono su tono ripetuta in rilievo sul tessuto per creare un effetto unico. La caratteristica più evidente della maglia è il posizionamento centrale del nome del club 'AC MILAN', che decora il petto con il font esclusivo del club, e il logo di Puma posizionato al centro per dare equilibrio al design visionario.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha dichiarato: "Il nuovo Third kit, splendidamente concepito da PUMA, rivoluziona l'estetica di una tradizionale maglia da calcio. Siamo orgogliosi di essere un brand globale moderno e innovativo, per cui questo kit si allinea perfettamente con le nostre ambizioni". (ANSA).