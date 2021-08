Tre lavoratori in nero, sospeso agriturismo

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Tre lavoratori su 9 in nero: li hanno trovati in un agriturismo sul lago di Como, il giorno di ferragosto, i Finanzieri della Compagnia di Menaggio e i Funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco .

Due dei tre addetti irregolari, quali, a seguito dei conseguenti accertamenti, sono anche risultati percettori dell'indennità di disoccupazione. E' stata quindi disposta, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nei confronti dell'esercente, anche la sospensione dell'attività, in quanto, nel giorno dell'intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 20% della totalità dei lavoratori impiegati. (ANSA).