Poliziotto fuori servizio salva mamma e figlia dalle fiamme

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Era il giorno di ferragosto e non era in servizio, ma un poliziotto del Commissariato di Desenzano del Garda non ha esitato a spegnere le fiamme che uscivano da un fornello e che rischiavano di arrivare a una bombola, per poi prestare soccorso a mamma e figlia che si erano ustionate.

E' successo poco dopo le 13, a Desenzano del Garda, nel Bresciano, quando l'uomo ha sentito delle urla che provenivano dall'esterno della sua abitazione, in Via Don Pietro Gialdi.

Uscito di casa al volo, l'agente ha visto del fumo nero che saliva dalla parte destra del suo appartamento, notando che nel giardino confinante vi erano delle fiamme sia per terra che su di un fornello a gas. Dopo aver allertato il 112, ha spento il fuoco buttando dei secchi d'acqua e poi, con non poche difficoltà, è riuscito a chiudere il fornello e la bombola del gas, prima che la stessa esplodesse.

Una volta messa in sicurezza l'area , ha raggiunto i vicini che stavano aiutando una donna e una bambina, che si erano ustionate, e che sono poi state portate dal 118 all'ospedale Civile di Brescia. (ANSA).