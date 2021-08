Moratti: 'Ciclo vaccinale completato da 6,5 milioni di lombardi'

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Sono quasi 6,5 milioni i cittadini che hanno completato il ciclo anti-Covid in Lombardia, vale a dire il 72% degli oltre 8,9 milioni di lombardi che possono riceve il vaccino. Lo rende noto il vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, parlando di "risultato straordinario".

Nel dettaglio, i vaccini somministrati ad oggi in Lombardia sono 13.166.452, di cui 7.188.114 prime dosi e 5.978.338 seconde dosi. Su una platea di 8.966.991 cittadini vaccinabili, l'80% ha ricevuto la prima dose, il 72% (6.466.067) ha raggiunto una vaccinazione completa, mentre le adesioni alla campagna sono arrivate all'84% (7.529.617).

"Si tratta di un risultato veramente straordinario - commenta Moratti - se consideriamo la platea di 8.966.991 lombardi da raggiungere (dato Istat 2021). Non per questo ci fermiamo, anzi: anche in questi giorni stiamo operando su diversi fronti per arrivare a quante più persone possibile e consentire una ripresa regolare delle attività: scolastiche, economiche, produttive, sportive e sociali. L'appello che rivolgo ai nostri concittadini è sempre lo stesso: vaccinatevi e convincete gli altri a farlo: è un gesto di amore e di solidarietà vera". (ANSA).