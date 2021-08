Maltempo: Statale ripristinata dopo esondazione Oglio

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - "Grazie al lavoro di tutte le forze in campo la SS42 è stata ripristinata già nella notte": lo rende noto la Questura di Brescia dopo che ieri una bomba d'acqua ha causato l'esondazione del fiume Oglio in Alta Valle Camonica.

La pioggia violenta e abbondante ha causato l'esondazione del fiume che si è riversato sulla Statale 42, rimasta chiusa per diverse ore per permettere lo sgombero dei detriti. (ANSA).