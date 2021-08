Da Regione Lombardia 110 mln a imprese negli ultimi mesi

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Sono circa 110 milioni di euro le risorse economiche messe in campo negli ultimi mesi per le imprese lombarde, dall'assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia guidato, da febbraio, da Guido Guidesi.

Nello specifico si tratta di oltre 73 milioni di euro concessi a fondo perduto a cui vanno sommati quasi 37 milioni erogati con finanziamento; investimenti che hanno riguardato 15.756 imprese.

Le risorse a fondo perduto concesse dalla Regione hanno permesso un investimento totale di oltre 180 milioni di euro. La provincia con il maggior numero di imprese beneficiarie è quella di Milano (6.022) seguita da quelle di Brescia (2.112) e di quella di Bergamo (1.441).

"In questi mesi - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia - abbiamo messo in campo tutte le risorse che avevamo a disposizione per aiutare aziende e lavoro.

Conterà verificare il moltiplicatore economico delle risorse erogate e intanto andiamo avanti con il cambiamento. Tenendo conto che fisco e approvvigionamento delle materie non dipendono dalla Regione continuiamo il lavoro introducendo sostegni alla competitività, all'innovazione e alla produttività al fine di velocizzare il raggiungimento degli obiettivi che si sono prefissati i nostri imprenditori. Aiutare le imprese vuol dire sostenere il lavoro".

Investimenti che aumenteranno nelle prossime settimane grazie ai bandi che sono in via di aggiudicazione come il 'Fondo della Capitalizzazione delle Imprese cooperative lombarde', per sostenere la patrimonializzazione delle imprese, quello dedicato ai percorsi di accompagnamento delle imprese all'estero e quello a favore degli intermediari di commercio. Inoltre, sono già pronti strumenti che verranno messi a disposizione delle imprese nei prossimi mesi come il bando 'Soluzione Innovativa 4.0', quello del rilancio dei quartieri fieristici lombardi, quello dedicato agli artigiani, il bando 'nuova impresa', il rifinanziamento del bando 'Fai Credito', la manifestazione d'interesse delle filiere lombarde e i nuovi indennizzi. (ANSA).