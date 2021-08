Precipita con il parapendio, ferito a una gamba

(ANSA) - SONDRIO, 15 AGO - Paura oggi pomeriggio per un giovane turista che, con il parapendio, è stato inghiottito da un'improvvisa corrente d'aria che lo ha portato a un atterraggio di emergenza nei boschi di Piangesca, nel territorio comunale di Piuro (Sondrio) in Val Bregaglia, laterale della Valchiavenna.

Sono state mobilitate - in codice rosso poi diventato giallo, quello di media gravità - le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna per il suo recupero. Nell'impatto con il terreno ha riportato un serio trauma a una caviglia e altre lesioni. Un elicottero di Areu (Agenzia emergenza e urgenza) lo ha trasportato all'ospedale 'Moriggia Pelascini' di Gravedona (Como). (ANSA).