Vaccini: Moratti, grazie a chi si adopera anche a Ferragosto

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - La campagna vaccinale in Lombardia non si ferma nemmeno il 15 agosto e per questo la vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, ha voluto ringraziare chi rende questo possibile.

"Pensando alla giornata di domenica 15 agosto - ha spiegato -, voglio ringraziare nuovamente medici, infermieri, militari, protezione civile, volontari delle varie associazioni che, anche in una giornata estiva di festa, si adopereranno nei centri vaccinali e con le unità mobili per garantire l'operatività del nostro piano vaccinazioni".

‍ "A loro - ha aggiunto - non posso che dire GRAZIE. Un sentimento di gratitudine e riconoscenza che voglio però estendere a tutto il personale sanitario delle nostre strutture e a tutti gli operatori e volontari dei mezzi di soccorso che saranno in servizio a Ferragosto e anche già da questa notte GRAZIE a tutti". (ANSA).