Inter, ufficiale l'acquisto di Dumfries dal Psv

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Denzel Dumfries è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. "L'esterno olandese classe 1996 arriva dal PSV a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025", ha reso noto il club nerazzurro con un comunicato, in una operazione da circa 12 milioni di euro.

"È una sensazione bellissima, sono felicissimo di arrivare nella squadra campione d'Italia, è una grandissima opportunità per me, sono davvero contento", le prime parole del giocatore a Inter Tv. "Riguardo alle mie caratteristiche sono ovviamente un esterno a cui piace attaccare, mi trovo bene nella linea a cinque: l'Inter gioca con questo sistema come anche la nazionale olandese, mi sento a mio agio".

"So bene quali sono stati i campioni olandesi che hanno vestito questa maglia, è un onore far parte di questa lista. Ora spero in una grande stagione, spero di dare il mio contributo per confermare il titolo e per fare una bella Champions League", ha concluso. (ANSA).