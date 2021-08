I Sentinelli, Milano dedichi una piazza a Gino Strada

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Una piazza a Milano dedicata a Gino Strada, il fondatore di Emergency deceduto ieri: I Sentinelli in un post chiedono di condividere questa proposta che, spiegano "non parte da noi. Ma noi ci associamo". La proposta in realtà va anche oltre ed è quella di dedicare al medico piazzale Cadorna.

"Quanto è anacronistico che esista ancora piazza Luigi Cadorna capo dello Stato Maggiore del Regio Esercito italiano durante la Prima guerra mondiale responsabile dei tredici assalti all'arma bianca sull'Isonzo che generarono il massacro di decine migliaia di ragazzi italiani e la disfatta di Caporetto? Quanto orgoglio darebbe a Milano - si chiedono - farla diventare piazza Gino Strada uomo e medico di pace?".

"Sappiamo - ammettono - come esista una legge che impone che debbano passare dieci anni per intitolare una strada, una piazza, un luogo di una città a una persona defunta. Milano è la città adottiva di Gino (uomo nato a Sesto San Giovanni) e sede di Emergency". "Sarebbe bello che in tempi rapidi si possa dedicargli qualcosa di particolarmente significativo" concludono chiedendo a chi condivide la proposta di far girare il loro post. (ANSA).