Dzeko: 'Darò tutto per i colori dell'Inter'

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - "Sono appena arrivato ma so che l'Inter ha una squadra con tanti campioni, sono sicuro che ci divertiremo e che i tifosi saranno contenti. A tutti loro mando un grande abbraccio, darò tutto per questa maglia". Sono le prime parole di Edin Dzeko da giocatore dell'Inter.

"Arrivo all'Inter, un grande club, la squadra Campione d'Italia. In questi sei anni in Serie A ho potuto constatare da vicino cosa è l'Inter e cosa rappresenta: ora ci posso giocare e sono molto contento. Non vedo l'ora di scendere in campo con i miei compagni", ha detto a Inter Tv.

"Le sensazioni sono belle, sono molto felice. Questa è una grande opportunità per me, voglio ringraziare la dirigenza e il mister per la loro fiducia, perché pensano che io possa ancora fare la differenza". "Ho parlato con il mister, abbiamo scherzato insieme. Mi ha detto: 'Finalmente non giochiamo più contro!". Ci siamo sfidati tante volte, sono contento di lavorare con lui perché ha dimostrato con la Lazio di saper fare cose importanti. Non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti". (ANSA).