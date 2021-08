Zebra , bisonte, cammello, canguro: un giro del mondo per carnivori

Porta Romana e via Pavia. Due nuovi indirizzi, aperti tutto agosto, dedicati agli amanti della carne, che si aggiungono al panorama della ristorazione milanese e ai 9, già presenti in città, aperti da Edoardo Maggiori, giovane imprenditore del settore del food, che rafforza così ulteriormente la presenza dei suoi brand: Filetteria Italiana e Magnaki. I format sono entrambi dedicati a chi apprezza una bella bistecca.

Il “filetto” è protagonista del format “Filetteria Italiana”, una proposta che rappresenta un vero giro del mondo alla scoperta di carni particolari e insolite, dalla zebra, al canguro, dal cammello, alla renna, a tagli di manzo allevati in diversi Paesi, Uruguay, Finlandia, Brasile, Australia, Irlanda. In carta anche il celebre e ricercato manzo Kobe, giapponese. Marinature e affumicature ben equilibrate e cotture perfette, completano l’offerta insieme alle salse, studiate appositamente per esaltare i sapori dei diversi tipi di filetto.

Il secondo format, anch’esso originale è Magnaki. Propone Uramaki, Temaki, Guncan e Nigiri, dove protagonista non è il pesce cui ci ha abituato la cucina giapponese, bensì la carne di diverse tipologie. Anche i Sashimi sono di terra: Renna, Cavallo, Zebra o Manzo in differenti marinature. La volontà del ventinovenne Maggiori è stata quella di andare in controtendenza rispetto alle numerose chiusure e investire su due nuovi locali per rafforzare il giro d’affari che si aggira sui 10 milioni di euro.

“Sono entusiasta della crescita costante del progetto imprenditoriale - commenta Maggiori - il cui piano di sviluppo punta a una forte espansione sia in Italia, con nuove aperture nelle città di Torino e Roma, sia all’estero, con inaugurazioni in diverse metropoli quali Londra, Parigi, Monaco, Praga, Budapest, Stoccolma e Dubai”.