Università:30 posti al Ghislieri, collegio di merito a Pavia

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Il Collegio Ghislieri di Pavia, fondato nel 1567 da papa Pio V e divenuto il primo collegio universitario misto d'Italia nel 1966, ha come unico criterio di selezione il merito. Quest'anno - informa il collegio - sono 30 i posti disponibili ed è stata innalzata la soglia minima di agevolazione totale della retta per consentire a un maggior numero di vincitori di poter ottenere un posto gratuito. Per partecipare al concorso pubblico di ammissione al Collegio è necessario compilare la domanda online entro venerdì 27 agosto.

Negli ultimi 10 anni, il 92% degli iscritti si è laureato con lode. Il Ghislieri di Pavia infatti non è solo un Collegio: è un Collegio di merito e nei suoi oltre 450 anni di storia ha avuto come alunni personalità come Carlo Goldoni e l'attuale Ministro Elena Bonetti.

L'ingresso al Ghislieri è regolato da un concorso pubblico di ammissione che si tiene ogni settembre. Per conservare il posto in Collegio, gli studenti devono mantenere la media dei 27/30 negli esami universitari.

Vivere il Collegio non significa solo ottenere vitto e alloggio in un palazzo cinquecentesco al centro di Pavia, ma anche avere accesso a una biblioteca dotata di oltre 130.000 volumi, che costituisce una delle più imponenti collezioni librarie private d'Europa.

Al nuovo bando possono concorrere studenti di tutta Italia che intendano iscriversi all'Università di Pavia. Come lo scorso anno, il concorso si svolgerà a distanza. Ma la novità più rilevante di quest'anno è che è stata innalzata la soglia minima di agevolazione totale della retta, da 17.000 a 23.000 euro dell'indicatore ISEE. (ANSA).