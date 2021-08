Troppo caldo, tre persone soccorse per malori sui monti

(ANSA) - LECCO, 13 AGO - Il caldo potrebbe aver giocato un ruolo pesante negli interventi compiuti nelle ultime ore dalla XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, stazione del Triangolo Lariano, tra le province di Lecco e Como, Il primo è avvenuto sul monte Barro, nel territorio del comune di Galbiate (Lecco), per una persona che aveva avuto un malore. Sul posto l'elisoccorso di Como di Areu, che l'ha recuperata e portata in ospedale. L'altra operazione è avvenuta alla Capanna Mara, al Bollettone (Como), sempre per un malore.

Sul posto i tecnici e un sanitario del Cnsas; l'uomo è stato valutato e trasportato fino all'ambulanza. Altro intervento a Suello oggi per un uomo di 68 anni che ha avuto un malore lungo il sentiero che sale a Priello. I soccorritori lo hanno trasportato per circa mezz'ora con la barella portantina, fino a dove attendeva l'ambulanza. (ANSA).