Tentano di rubare offerte a padre Pio nell'ospedale di Lodi

(ANSA) - LODI, 13 AGO - Un cinquantenne è stato sorpreso a rubare nella cassetta delle offerte alla statua di padre Pio, nella cappella dell'ospedale di Lodi. E' accaduto domenica scorsa intorno alle 18, ma la notizia è stata data solo stasera.

"E' davvero incredibile - ha detto il sacerdote - nemmeno il santo più invocato qui nei periodi bui della pandemia, anche da persone che ora non ci sono più, ha scoraggiato il ladro. E proprio nel secondo ospedale, dopo Codogno, più colpito dal primo periodo durissimo di questa pandemia".

Visto il prete arrivare in cappella, il ladro è riuscito a far perdere le proprie tracce, ma non è detto che possa essere rintracciato nei prossimi giorni, date le tante telecamere presenti nella struttura. (ANSA).