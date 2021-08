Incendi: provocarono rogo nei pascoli, due a giudizio

(ANSA) - COMO, 13 AGO - La Procura della Repubblica di Como ha chiesto il rinvio a giudizio per due persone di Garzeno (Como) accusate di aver provocato dolosamente un incendio boschivo che nel marzo del 2019 causò la distruzione di 104 ettari di bosco ed interessò una superficie di 258 ettari di pascolo nella zona dell'Alto Lago di Como. I due indagati sono inoltre stati multati per un importo complessivo di 4 milioni di euro.

L'incendio si era prolungato per 4 giorni, dal 25 al 29 marzo nella zona di Dosso Brento, Secondo l'indagine dei Carabinieri Forestali di Como, le cui conclusioni sono state fatte proprie dalla procura di Como, i due indagati avevano appiccato l'incendio al fine di ripulire aree destinate a pascolo. I due gestiscono infatti un'azienda agricola in zona che alleva bovini, caprini e ovini e produce foraggio, e percepivano finanziamenti erogati dall'Unione Europea finalizzati alla salvaguardia dei pascoli nelle aree di montagna. "Il fine dell'azione criminosa - scrivono i carabinieri in un comunicato - sarebbe stato quello di evitare la decurtazione di contributi comunitari destinati al mantenimento di tali aree". La multa da 4 milioni è stata elevata sulla base della legge regionale 21 del 2008 per la distruzione della superficie boscata. (ANSA).