Green pass:test a prezzo calmierato in 124 farmacie lombarde

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Sono 124 le farmacie lombarde che al momento hanno aderito alla convenzione firmata da ministero della Salute, Commissario per l'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite per i test antigenici a prezzi calmierati. Lo comunica l'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, in una nota in cui si sottolinea che solo nelle farmacie che hanno aderito all'intesa i cittadini lombardi potranno trovare i test antigenici, validi per l'emissione del green pass a prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni e 15 euro per gli adulti. Nelle altre farmacie, invece, il prezzo del tampone per il rilascio del green pass viene determinato dalla singola attività. La Regione ricorda inoltre che in Lombardia il tampone antigenico è gratuito per i familiari e i visitatori degli ospiti delle Rsa e delle Rsd, insegnanti e personale scolastico, bambini da 6 a 13 anni (dal 23 agosto), ragazzi da 14 a 19 anni, prenotandosi sul portale Prenota Salute.

Procede intanto la vaccinazione degli over 60 nelle 21 farmacie che hanno aderito alla fase di test. A oggi sono stati 673 i cittadini con più di 60 anni che hanno ricevuto il vaccino monodose Janssen (Johnson & Johnson) nelle 21 farmacie. (ANSA).