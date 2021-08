Gino Strada: era in Normandia, atteso rimpatrio salma

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Non sono ancora state fissate le esequie e la camera ardente di Gino Strada. Il chirurgo infatti - spiegano da Emergency - è morto in Normandia, dove si trovava con la moglie Simonetta, e bisognerà quindi aspettare il rimpatrio della salma.

Strada ha lavorato fino a ieri alla crisi in Afghanistan, cui ha dedicato un approfondimento pubblicato oggi su 'La Stampa'.

